Inter-Bellerin: la valutazione frena Ausilio e Marotta. “Ma c’è una variante”

Il giocatore dell'Arsenal piace da tempo ai nerazzurri e potrebbe essere il sostituto di Hakimi ormai destinato al PSG

Calciomercato.com sottolinea che no si tratta, per ora, di una vera e propria trattativa. Anche perché la richiesta del club inglese per il calciatore è di circa 20 mln. La cifra che aveva richiesto il PSV per Dumfries e di fronte a quella richiesta il nome è passato in secondo piano. Lo stesso sito parla di una variabile che potrebbe riguardare Bellerin: dopo una chiacchierata con i suoi agenti, i dirigenti dell'Inter avrebbero appreso che in assenza di altre offerte i Gunners potrebbero lasciar partire in prestito il calciatore ma a fine mercato e a patto che poi i nerazzurri lo riscattino in un secondo momento. Per questo il club nerazzurro aspetterà prima di fare la sua mossa per l'esterno che dovrebbe sostituire Hakimi ormai destinato al trasferimento in Francia.