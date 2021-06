Sky – Inter, contatti per Bellerin: è il nome per il dopo Hakimi. Cifre e formula dell’affare

E' Hector Bellerin dell'Arsenal il primo nome sulla lista dell'Inter per il dopo Hakimi, destinato nelle prossime ore a trasferirsi al PSG

E' Hector Bellerin dell'Arsenal il primo nome sulla lista dell'Inter per il dopo Hakimi, destinato nelle prossime ore a trasferirsi al Paris Saint-Germain. A riportarlo è gianlucadimarzio.com, secondo cui ci sarebbero già stati i primi contatti con l'agente del laterale uruguaiano. Da Milano avrebbero proposto di acquistare il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Qualora l'Arsenal dovesse accettare questa formula, ci sarebbero i margini per chiudere.