ESCLUSIVA Bellinazzo: “Ecco la forbice tra Suning e Bc Partners. C’è data importante”

Marco Bellinazzo è intervenuto in diretta con Fcinter1908 sulla pagina Instagram: al centro la questione della possibile cessione del club da parte di Suning.

“C’è una scadenza importante che in pochi ricordano. Entro la fine di febbraio scade un’opzione put che ha LionRock, che può chiedere a Suning di ricomprare il suo 31%. Ovviamente, LionRock non metterebbe mai in difficoltà Suning ma è evidente che Suning, anche di fronte a questa scadenza, ha manifestato l’intenzione di cedere questo 31%. Ma Bc Partners è andato oltre e ha chiesto se fosse possibile anche acquisire l’intero pacchetto di controllo dell’Inter. Da lì è iniziata la due diligence.

La richiesta di Suning per l’Inter è di 900 milioni più o meno. Bc Partners si è fermata a 700-750, in parte dovrebbe essere rifinanziamento del prestito e in parte equity, questo è ancora oggetto di trattativa. Al momento sulla trattativa è calato il silenzio più assoluto. Tempi? Qualche novità può esserci per fine febbraio, essendoci appunto la clausola di uscita di LionRock. Minoranza o maggioranza, per un fondo, è un finto problema. Perché l’importante per loro è guadagnare. Il problema è che i cambiamenti, in Cina, sono molto rapidi e molto forti, in parte imprevedibili. Come le decisioni governative. Il governo di Pechino ora ha riformulato le strategie delle aziende cinesi e Zhang Jindong è molto ligio alle direttive del governo. Suning cerca un partner finanziario. Ma durante i colloqui, Bc Partners ha chiesto disponibilità per la maggioranza”.

