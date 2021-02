Sole 24 Ore – Inter, Suning punta al prestito da 200mln: “Attività extra-Cina in garanzia?”

Continua a tenere banco, in Viale della Liberazione, il futuro societario dell’Inter. Come vi abbiamo riportato, Suning vorrebbe in qualche modo mantenere la maggioranza della società, trovando un socio di minoranza o un investitore che possa garantire un prestito in grado di aiutare la proprietà nerazzurra a superare la tempesta dovuta alla pandemia (e non solo). Ed è proprio sull’opzione prestito che ci sarebbero alcuni nodi da sciogliere, secondo quanto scrive Carlo Festa per Il Sole 24 Ore.

Suning punta al prestito: nodo garanzie

“Il nodo principale per avere un prestito di questa entità è quello delle garanzie. L’Inter non può infatti essere data in garanzia, in quanto la parte più ricca del business (quella dei diritti tv) è già in garanzia ai bondholders. Le strade restano quindi due. Da una parte la garanzia sulla holding lussemburghese del gruppo Suning e dall’altra la garanzia su tutte le attività di Suning extra-Cina che non sono nell’attuale perimetro di Suning Holdings“.

