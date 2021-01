Bellinazzo: “Suning non è certo Yonghong Li. Inter ambita da tanti fondi, mi aspetto che…”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto sul canale Youtube di Gian Luca Rossi per parlare del possibile addio di Suning all’Inter

“E’ un periodo particolare. L’Inter doveva solo rifinanziare il bond ma ci sono tanti fondi di investimento con tanta liquidità che cercano investimenti importanti. E quindi si sono aperti altri discorsi e altri scenari. Complice anche la situazione in Cina, dove si stanno disincentivando gli investimenti all’estero sul calcio. Quello che è importante che i tifosi dell’Inter sappiano è che Suning non è andata sul mercato per cedere l’Inter. Ma Suning deve tenere conto delle direttive che arrivano da Pechino. Stanno valutando tutte le opportunità e quindi anche una cessione parziale o totale del club.”

I TEMPI

“Normalmente, per club così importanti, le cessioni avvengono verso la fine della stagione. Si tratta di trattative molto complessi, si devono incastrare interessi non solo finanziari ma anche politici. Cessione totale o parziale? Attenzione a dare per definitiva la scelta della Cina di non investire sul calcio all’estero. Ma le decisioni che noi in Italia vediamo adesso, cioè una sorta di ritiro dal settore del calcio, arrivano da lontano. E per l’Inter risalgono ad agosto, quando all’Inter si è avuta questa percezione. Ma in Cina la decisione era già stata presa qualche mese prima, quando il paese stava uscendo dalla pandemia”

NON C’E’ SOLO BC PARTNERS

“Assolutamente non c’è solo Bc Partners. E’ il soggetto che ha iniziato prima i colloqui con l’Inter perché aveva interessi prettamente finanziari. In relazione al prestito, un po’ sul modello di Elliott per il Milan. Anche se non c’è niente di più lontano tra Yonghong Li e Suning. Bc Partners si è portata avanti avendo tantissima liquidità. Pagare 800-900 milioni o un miliardo non è un problema per loro, è poco o nulla se ritiene che ci sia la possibilità di fare affari con l’Inter. E’ sicuramente il soggetto che è più avanti di tutti ma non è solo. L’Inter è un target molto appetibile ora, mi aspetto che avremo altre sorprese nelle prossime settimane, ci sono altri fondi interessati. Ricordiamo che Suning è un gruppo che fattura 60 miliardi l’anno. Con la crisi ne fatturerà 55 ma parliamo di un colosso mondiale. Ha un problema di congiuntura, non di solidità”.

FUTURO INTER

“L’Inter non si trova nella posizione in cui si trovava il Milan nel passaggio da Yonghong Li a Elliott. Si è vista la storia di Li. Se dovesse passare la mano Suning, la passerà ad un soggetto altrettanto ambizioso, che potrebbe poi eventuale rivendere ancora il club più avanti guadagnandoci. Per guadagnare i club devono vincere e questo è il primo interesse dei tifosi. I tifosi possono stare sereni e il vento a Pechino cambia rapidamente”