Inter, Bc Partners prosegue la due diligence. Cds: “Netto cambio di strategia. Non si discute…”

EQT (svedese), Arctos Partners (texano), Ares (americano) e Temasek (Singapore). Il Corriere dello Sport precisa però che BC al momento è avanti nell’operazione. “Diversi investitori non sono andati avanti, o forse non hanno avanzato proposte congrue ma non è escluso che possano tornare in gioco se BC non chiuderà nei tempi previsti“.

Mentre l’Inter domani sarà impegnata nel big match contro la Juve, fuori dal campo Zhang accelera le operazioni per la cessione. Mentre Bc Partners prosegue la due diligence, altri quattro fondi si sono fatto avanti: