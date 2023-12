Bellinazzo: “Inter, non vedo problemi di fallimento. Cresce in ogni ambito. Zhang? Sarebbe assurdo…”

Il tifoso dell'Inter deve augurarsi che Zhang venda?

"Avere una proprietà che mette soldi è sempre meglio, Zhang non ne ha messi direttamente ma ha utilizzato il finanziamento con Oaktree. Non vedo problemi di fallimento. L'Inter ha questa situazione da risolvere entro maggio 2024 e le prospettive sono cambiate, nel momento in cui si è qualificata per il Mondiale del Club, i cambi di format delle nuove manifestazioni e quando avrebbe l'ok sul fronte stadio migliorano anche le prospettive. Sarebbe assurdo che Zhang perdano l'Inter per 250 milioni perché il valore si può accrescere nei prossimi mesi".