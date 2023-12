Inter, il tocco di Inzaghi continua: plasmato anche Bisseck, sarà pilastro del futuro

In rosa altri giocatori avevano già beneficiato del tocco dell’allenatore, scalando vette che all’inizio sembravano irraggiungibili. Uno degli esempi più vincenti rimanda a Dimarco sulla sinistra, passato dall’essere una riserva al ruolo di titolare in Nazionale, senza dimenticare la nomination nella squadra dell’anno nell’ultima Champions. Una crescita vertiginosa che ha coinvolto anche Calhanoglu, trasformato da Inzaghi in uno dei registi migliori d'Europa con un’invenzione che continua a pagare dividendi a suon di prestazioni convincenti. Ancor meno tempo è servito con Thuram, capace di svestire in fretta i panni della punta esterna per indossare quelli dell’attaccante puro e riscoprirsi decisivo in zona offensiva tra gol e assist. In lista non si può omettere nemmeno Dumfries, che a furia di perseverare in allenamento è cresciuto come esterno goleador, senza rinunciare ad assist e rigori procurati. Adesso c’è Bisseck, che per Genova è in ballottaggio con un ex campione del mondo (Pavard) ed è appena diventato il primo difensore dell'Inter classe 2000 a segnare in Serie A. Non a caso Inzaghi, con un metodo ormai rodato, sta modellando uno dei pilastri del futuro nerazzurro", si legge.