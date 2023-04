Sky – Inter, da Brozovic ai favoriti in attacco: la probabile formazione anti-Benfica

Simone Inzaghi deve fare a meno solo degli infortunati Skriniar e Calhanoglu per Benfica-Inter: ecco la probabile formazione

Si avvicina l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. L’Inter è scesa in campo questa mattina ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi deve fare a meno solo degli infortunati Skriniar e Calhanoglu per il match di Lisbona (oggi pomeriggio è in programma la partenza). Dalla difesa all’attacco, ecco la probabile formazione nerazzurra secondo Sky Sport.