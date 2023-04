Dzeko: “Rinnovo? Presto saprete. Voglio vincere con l’Inter. Quel gesto con i tifosi…”

Intervenuto a TV N1 Sarajevo, Edin Dzeko ha affrontato diversi argomenti. La concitata andata di Coppa Italia con la Juve, la sua voglia di vincere ancora trofei e soprattutto il suo futuro. "In questa stagione ho già vinto un trofeo con l'Inter, ma l'obiettivo di ogni stagione è vincere un trofeo. Da giocatore dell'Inter ho già vinto tre trofei e so quanto sia importante per un club come l'Inter essere costantemente in lotta per lo scudetto. Il risultato dell'andata di Coppa Italia contro la Juventus è ancora in bilico e dobbiamo giocare ancora meglio in casa, per arrivare in finale e vincere".