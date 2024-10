L'Inter avrebbe messo gli occhi su Jonathan Tah, il difensore del Bayer Leverkusen. Nelle scorse ore si è tornato a parlare di lui in chiave nerazzurra. Il giocatore tedesco, di origini ivoriane, è fondamentale per la squadra di Xabi Alonso e ha un contratto in scadenza a giugno. Il club tedesco vorrebbe parlare di rinnovo, ma i dirigenti interisti starebbero provando a convincerlo a trasferirsi a Milano.