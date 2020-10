Bergomi: “Eriksen? Tifosi non conoscono i giocatori, parlano per sentito dire. Non vorrei che…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha parlato così della vittoria dei nerazzurri sul campo del Genoa: “Siamo all’inizio, Conte sta comunicando in una maniera diversa e guida la squadra in modo diverso quando è sotto nel punteggio o deve segnare: poi quando segna, torna il Conte di prima.

Lui deve essere sé stesso: se questo modo di comunicare va a discapito della squadra, non va bene. L’Inter gioca in maniera diversa, non è stata una bella Inter nel primo tempo, lenta e noiosa: nel secondo tempo, dopo averla sbloccata, è venuta fuori un’Inter che deve avere spazi per rendere al meglio. Se tu ti schiacci là, devi avere abilità tecniche che forse questa squadra non ha.

Eriksen? Non entro nell’aspetto tecnico, ho già parlato tanto. I tifosi tante volte non conoscono i giocatori, solo per sentito dire: noi dobbiamo conoscerli e li commentiamo. Non vorrei diventasse per l’Inter un problema: ogni volta, se gioca o no, ne parliamo. Io penso all’Inter, penso non sia giusto”.