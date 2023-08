GdS – Inter, se salta Scamacca occhio a Beto: Inzaghi lo preferisce a Balogun per 2 motivi

"Per vari motivi, il primo nome da fare è Beto, innanzitutto perché corrisponde perfettamente ai tre parametri sopra citati. Forse non sarà il profilo che accende le fantasie dei tifosi, ma è una prima punta, è raggiungibile e ha margini di crescita dopo due stagioni in doppia cifra in Serie A - 21 gol complessivi - senza bisogno di ambientarsi. Finora non si è mai affondato il colpo, ma Inter e Udinese si sono sentite nei giorni scorsi per chiudere il trasferimento di Lazar Samardzic".

"Il secondo nome che torna in auge è il profilo forte che la società ha provato a spingere notevolmente e che Simone Inzaghi invece preferisce evitare, per questioni di necessità di squadra e non certo per valore assoluto. Folarin Balogun è reduce da una stagione strepitosa con il Reims e non sembra avere molto spazio all'Arsenal, ma ci vogliono una quarantina di milioni per prenderlo, soldi che la società potrebbe accettare di investire per un calciatore con grande potenziale.