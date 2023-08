Sky – Scamacca, il West Ham preferisce offerta Atalanta: il motivo. L’Inter…

L'Atalanta mette la freccia sull'Inter nella corsa a Gianluca Scamacca : i bergamaschi, come riportato da Sky Sport, hanno presentato un'offerta superiore a quella interista (ferma a 25+5 di bonus già offerti), e punta ad approfittare della fretta del West Ham, che vorrebbe risolvere la questione quanto prima. L'ex centravanti del Sassuolo ha dato priorità all'Inter: tuttavia, se non dovesse chiudersi l'operazione con gli Hammers, aprirebbe anche alla soluzione orobica. L'offerta dei nerazzurri bergamaschi, al momento, viene preferita dagli inglesi dal momento che i bonus inseriti sarebbero più facili da raggiungere.

Il club di viale della Lioberazione, nel caso in cui non dovesse riuscire a riportare Gianluca Scamacca in Italia, continua a tenere vive diverse ipotesi: la prima porta al profilo di Folarin Balogun dell'Arsenal, la seconda è quella relativa a Norberto Beto, attaccante dell'Udinese. In questo caso, il calciatore dell'Arsenal sarebbe il favorito a vestire la maglia nerazzurra.