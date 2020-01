Biasin: “Eriksen-Giroud-Young non si può fare. Infatti credo che…”

“Tutto non si può fare, c’è anche un bilancio da tenere in considerazione. E ci sono anche i club proprietari dei cartellini, non è che chiedi e prendi tutto quello che vuoi. A sinistra vorrei capire come sta Asamoah, secondo me Young non arriva. Infatti io non parlo di Young, io penso al centrocampista. La priorità è il centrocampista, che deve essere un nome importante, un titolare. Su Young e Giroud non sono così sicuro anche perché Giroud se viene all’Inter per giocare sbaglia. Se viene qui non gioca, se non per far riposare Lukaku o Lautaro”.

Così Fabrizio Biasin, intervenuto a Telelombardia, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter.