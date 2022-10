Biasin: “Nessun socio, so da fonte certa che Zhang vuole vendere. Non so se…”

"Io un mese fa ho detto ciò che so sulla società Inter. Un mese fa ho saputo da fonte certificata che la famiglia Zhang stesse cercando ufficialmente un compratore, non qualcuno che desse solo una mano. Io continuo a dirlo, la proprietà tramite advisor cerca un compratore, la cifra richiesta è sopra il miliardo di euro. Io so che c’è disponibilità a cedere il club, non so se ci sia già qualcuno disposto a fare un’offerta che possa piacere alla famiglia Zhang”, ha detto al canale Twitch di calciomercato.it.