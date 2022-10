Inter verso la cessione. Volti, trofei e svolte: i 10 momenti chiave dell’era Suning

I prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi di Suning al comando dell'Inter . Dopo più di sei anni di reggenza, secondo le ultime indiscrezioni, il colosso cinese sembra intenzionato a passare la mano, con fondi USA e arabi interessati all'acquisto del club di Viale della Liberazione. Un'era, quella cinese, che tra lati e bassi ha vissuto tanti momenti intensi e di vittorie. Ecco gli avvenimenti chiave del regno Suning in 10 punti:

Il 6 giugno del 2016, Suning acquista dall'imprenditore indonesiano Erick Thohir (il 68,55% dell'Inter, diventando il nuovo padrone del club nerazzurro. L’investimento del colosso cinese dell’elettronica e dell’e-commerce è importante: 128 milioni per le azioni di Thohir-Moratti, 142 di aumento di capitale più 310 milioni di prestiti alla società (in tre trance, 2016 al 2018), quasi tutti trasformati in capitale sociale.