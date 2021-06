Biasin: “Inter, 80mln entro fine mercato. Possibile si faccia di tutto per arrivare a…”

Le parole del giornalista: "Possiamo smentire categoricamente l'indiscrezione su Jordi Alba possibile nuovo esterno dell'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dei principali temi di mercato legati all'Inter: "Possiamo smentire categoricamente l'indiscrezione su Jordi Alba possibile nuovo esterno. Non c'è nessun tipo di interesse sullo spagnolo. E' possibile che l'Inter provi in tutti i modi ad arrivare a Marcos Alonso, ma al momento non c'è niente di concreto. Posso dire che, rispetto alla possibilità di arrivare a dei rinnovi, l'Inter rimanda ogni ragionamento alla fine del mercato. Skriniar è incedibile? No, ma per lui l'Inter vuole una cifra che, al momento secondo me, nessuno può permettersi. L'Inter ha bisogno di portare dei liquidi e non sarà facile, stiamo parlando di 80-90 milioni, ma non entro la fine di questo mese, bensì entro il termine del mercato. Calhanoglu? Credo che all'operazione si possa dare un 8 pieno".