Biasin: “Suning cede Inter presto o tardi? Più presto. E’ concreto scenario in cui…”

Il cambio di proprietà, in casa Inter, è scenario nuovamente probabile. La famiglia Zhang ha deciso di mettere in vendita la maggioranza

Fabrizio Biasin, intervenuto a Dazn, ha ribadito come l'Inter potrebbe presto cambiare proprietà.

"Dopo attenta verifica, quello che ho raccolto è questa novità. Cioè la disponibilità della famiglia Zhang a vendere il club. Fa una valutazione molto elevata, la stessa valutazione data al Milan, quindi 1,2 miliardi. Presto o tardi, in questo momento più presto che tardi, si potrebbe arrivare alla cessione del club."

"Ipotizzare tempistiche? Non sono in grado di stabilirle. Credo che sia una notizia importante perché segna un cambiamento rispetto al tentativo portato avanti dalla famiglia Zhang di andare avanti con le proprie forze. In questo momento, invece, la possibilità di aprire ad un compratore e quindi di vedere anche un'inversione di tendenza nella gestione dell'Inter è piuttosto concreta. E credo piaccia anche ai tifosi nerazzurri".