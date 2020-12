Il gol di Sottil permette al Cagliari di chiudere il primo tempo in vantaggio 1-0 dopo una prima frazione dominata in lungo e in largo dai nerazzurri che si sono scontrati con un ottimo Cragno, un muro invalicabile finora. Fabrizio Biasin ha voluto così comparare il gol di Sottil con l’azione successiva capitata a Perisic:

“Sottil e Perisic praticamente hanno avuto la stessa occasione. Solo uno dei due ha fatto gol”.