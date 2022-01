Inter, c’è bisogno del miglior Vidal: focus “internazionale”, in questa pausa…

Il centrocampista non partirà per il Cile, causa squalifica, e potrà lavorare ad Appiano Gentile con il resto del gruppo

La sosta per le Nazionali capita nel momento giusto per l'Inter: la squadra di Simone Inzaghi, in questo autentico tour de force di gennaio, è apparsa stanca e poco brillante, anche se questo non ha inciso sui risultati. Queste due settimane verranno sfruttate per lavorare e mettere benzina nelle gambe in vista della seconda parte di stagione, e molti nerazzurri avevano proprio bisogno di rifiatare. Chi può invece usare al meglio questi giorni ad Appiano Gentile è Arturo Vidal: il centrocampista cileno, complice la squalifica rimediata nell'ultimo turno di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non è partito per il Sudamerica, e punta ora a tornare al 100% per dare il suo contributo alla squadra.