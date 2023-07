Bisseck ha già convinto tutti. Impatto alla Skriniar, pronto a scalare le gerarchie di Inzaghi

Un po’ come successo a Skriniar, “acquistato come alternativa di prospettiva, potrebbe rapidamente migliorare il suo status. Anche grazie a una notevole duttilità tattica nel reparto arretrato. È arrivato a Milano con la candidatura a vice-Bastoni, quindi nella zona di centro-sinistra della difesa di Simone Inzaghi. Non tanto perché abbia giocato frequentemente in carriera in quella posizione: nella scorsa stagione nell’Aarhus veniva impiegato come ‘libero’ della difesa a tre. Nell’annata precedente da centrale di sinistra ma in una difesa a quattro. Ma nella Germania Under 21 viene schierato anche sulla destra, sempre in una linea a quattro”.