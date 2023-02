Inter, la probabile anti-Bologna: Brozovic dal 1′. Lukaku? La decisione di Inzaghi

Dopo la vittoria importante contro il Porto in Champions League , l'Inter si rituffa sul campionato con l'obiettivo di consolidare il secondo posto. La trasferta del Dall'Ara contro il Bologna è, sulla carta, molto complicata contro una squadra in salute. Come riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi potrebbe anche adottare qualche cambio di formazione:

"In attacco Lukaku in vantaggio su Dzeko per affiancare Lautaro. In regia si dovrebbe rivedere Brozovic con Calha e Barella. Dimarco e Dumfries sugli esterni. Dietro De Vrij potrebbe far rifiatare Acerbi", si legge sul sito di Sport Mediaset che conferma Onana in porta e con Bastoni e Skriniar a completare la retroguardia assieme a De Vrij, in vantaggio su Acerbi.