Napoli-Inter, sfida fra bomber: Osimhen e Lautaro, nessuno come loro in Italia

Vincere per rispondere al successo di ieri sera della Juventus, per riprendersi la vetta della classifica e per aumentare i punti di vantaggio sul Napoli: l'Inter è pronta a scendere in campo domani al Maradona con degli obiettivi ben chiari in testa. Tra i tanti temi della sfida la formazione di Inzaghi e quella dell'ex Mazzarri c'è anche il confronto a distanza tra Lautaro Martinez, attualmente capocannoniere del campionato, e Victor Osimhen, re dei marcatori la scorsa stagione.