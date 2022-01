UFFICIALE – Bordon (Ausl): “Bologna-Inter non si gioca. Tifosi non vengano”

Bologna-Inter non si giocherà. Ormai è certo. Lo ha confermato il direttore generale dell'AUSL di Bologna, Paolo Bordon

"Se un tifoso mi chiedesse se deve prepararsi per andare allo stadio a vedere Bologna-Inter gli direi di no, perché non troverebbe nessuno. Non ci sono le condizioni, il Bologna ha una situazione di contagi importante e domattina verranno fatti nuovi tamponi che potrebbero aggravarla. Per questione di sicurezza non è possibile giocare: non è ancora stata firmato il provvedimento ma mi sono già confrontato con i dirigenti del club rossoblù. Non ci sono le condizioni per disputare la partita», le parole di Bordon.