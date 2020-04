Branchini: “Ci saranno scambi grossi. So di una trattativa con clausola sopra i 100 mln che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Giovanni Branchini, noto agente Fifa, ha parlato così dei possibili cambiamenti nel settore del calciomercato dopo l’emergenza Coronavirus: “Sarà un mercato in cui nessuno svenderà in un momento in cui ci sarà una contrazione del potere d’acquisto delle società. Non è un discorso assoluto, io sono a conoscenza di alcune trattative che coinvolgono giocatori con clausola: uno ha una clausola superiore ai 100 milioni (Lautaro Martinez ha una clausola di 111 mln, ndr), un altro di 50. E le trattative sono già molto avanzate. Il mercato non sparirà, ma ci sarà un aumento degli scambi tra giocatori importanti: è una formula che aiuta il bilancio e l’aspetto tecnico. Ronaldo il Fenomeno all’Inter? Credo abbia segnato una pagina importante nella storia del calcio mondiale. La cosa che mi fa piacere sottolineare è il fatto che ogni volta che si legge un commento dei giocatori del suo periodo, tutti dicono che sia il più forte mai incontrato. E tanti giovani dicono si siano ispirati a lui. E’ stato qualcosa di unico”.