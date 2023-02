Inter, riecco Brozovic e Lukaku: Inzaghi vuole lanciarli dal 1′ con la Samp

Big Rom ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per completare il suo recupero. Brozovic, invece, torna rapidamente in condizione

Oltre all'ottima vittoria, Simone Inzaghi, dal derby, ha avuto due ottime notizie: il ritorno a pieno regime di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic . I due, infatti, sono entrati a gara in corso nella stracittadina e hanno subito dato una marcia in più alla squadra nerazzurra. Questo il piano sulla loro gestione secondo il Corriere dello Sport.

"Inzaghi potrebbe lanciare entrambi dall’inizio nella sfida con la Sampdoria di lunedì prossimo. Big Rom ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per completare il suo recupero. Brozovic, invece, per il fisico leggero e le sue caratteristiche, torna rapidamente in condizione, come si è potuto notare anche nel finale del derby".