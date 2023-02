Inter, è il momento di Brozovic. Fase decisiva della stagione, Inzaghi rispolvera il regista

Il croato questa sera sarà titolare contro l'Udinese. Ha bisogno di giocare per arrivare in condizione nella sfida contro il Porto

Andrea Della Sala

Stasera l'Udinese, mercoledì il Porto in Champions League. L'obiettivo di Inzaghi era quello di portare tutti in condizione e in quest'ottica stasera partirà titolare Marcelo Brozovic.

"Dopo la cautela, tradottasi in un rientro soft, adesso è giunta l'ora di rompere gli indugi. Vale per Marcelo Brozovic, che sta per tornare protagonista e lasciarsi finalmente alle spalle il periodo più travagliato dal punto di vista fisico da quando veste nerazzurro. Ma vale anche per l'Inter, che ha bisogno di forze fresche soprattutto in mezzo al campo in vista di un tour de force cruciale nel prossimo mese tra campionato e Champions", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi ha invece preferito andarci piano, anche perché quest'anno Marcelo ha già sul groppone 80 giorni di stop forzato e 17 partite saltate a causa di acciacchi vari (due al polpaccio, altrettanti alla coscia). I tormenti degli ultimi mesi, oltretutto, sono una novità assoluta per un Brozovic che fino allo scorso anno non si era mai dovuto fermare per più di 30 giorni a stagione. Comprensibile dunque che il tecnico abbia voluto andarci con i piedi di piombo, ma ora i tempi sono maturi. Brozovic ha risposto bene tanto nel derby quanto contro i liguri. A mancare, semmai, è ancora il ritmo partita, quello che il croato può ritrovare nella sfida di stasera contro l'Udinese, così da presentarsi nuovamente al top per l'appuntamento europeo di mercoledì contro il Porto".

"Il rischio per Inzaghi è quello di intaccare i nuovi equilibri trovati in mezzo con Calha nelle vesti di regista, ma per affrontare al meglio il resto della stagione c'è bisogno anche del vecchio Brozovic. D'altra parte, non può certo essere qualche mese in sordina a cancellare l'importanza e il peso specifico del centrocampista croato nell'economia di gioco nerazzurro. Ma Inzaghi è comunque chiamato a bilanciare equilibri, stati d'animo e meccanismi collettivi in costante divenire, di qui la decisione di preservare il croato e "spremere" Mkhitaryan. Con l'arrivo della Champions si apre però una fase nuova, quella decisiva. Quella in cui Brozovic punta a riprendersi le redini del centrocampo nerazzurro", chiude Gazzetta.