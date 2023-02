Inter, con l’Udinese torna Handanovic dal 1′? Dzeko in vantaggio su Lautaro, riecco Brozovic

"Lautaro potrebbe riposare in vista dei portoghesi, e Dzeko è leggermente in vantaggio per far coppia con Big Rom. Inzaghi è intenzionato comunque a cambi tattici in tutti ruoli del campo, a partire dalla possibile panchina per Mkhitaryan (riecco Brozovic), Darmian (scalpita Dumfries) e Acerbi (il centrale è De Vrij). La novità è che nel turnover stavolta dovrebbe rientrare pure il portiere: da quando a ottobre Onana ha strappato i guanti ad Handanovic, lo sloveno non ha più rivisto il campo. Contro la “sua” cara vecchia Udinese, Samir ha molte chance di ripartire dall’inizio per poi tornare in panchina contro il Porto. Così dopo un lungo girovagare, la fascia di capitano potrebbe tornare al braccio di sempre", spiega La Gazzetta dello Sport.