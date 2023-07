Clamoroso Brozovic: non può giocare con l’Al-Nassr, ecco perchè. Gli scenari

Gli scenari possibili

A questo punto si prospettano diversi scenari. L'Inter, dal momento che l'operazione è stata portata a termine prima della sentenza, non rischia di dover rinunciare ai soldi incassati. L'Al-Nassr, in attesa di eventuali ricorsi, si ritrova un giocatore pagato 18 milioni di euro che non potrà schierare per un anno e mezzo. O il club saudito paga la cifra dovuta al Leicester, o dovrà pensare ad altre soluzioni per non veder vanificato l'investimento fatto sul croato. Un'ipotesi potrebbe essere quella di mettere immediatamente l'ex nerazzurro sul mercato, e in quel caso potrebbe rifarsi sotto il Barcellona.