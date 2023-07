Al Nassr, la FIFA blocca il mercato in entrata: ecco il motivo

Primo provvedimento della FIFA nei confronti delle spese pazze dell'Arabia Saudita. Perché come riporta Calcio e Finanza, infatti, l'organo calcistico ha bloccato il mercato dell' Al Nassr , club che ha acquistato Cristiano Ronaldo e, recentemente, Marcelo Brozovic : "La FIFA ha vietato al club di tesserare nuovi acquisti, sia che si tratti di trasferimenti nazionali o internazionali. La sentenza imposta coprirà tre finestre di mercato e riguarda il mancato pagamento di bonus nei confronti del Leicester City, come parte di un accordo da 14 milioni di sterline per l’attaccante nigeriano Ahmed Musa.

L’Al-Nassr dovrebbe alle Foxes 390.000 sterline, ma non ha ancora pagato e ora è stato punito di conseguenza. Gli accordi non sono stati rispettati, da qui il blocco da parte della FIFA. Ora l’Al-Nassr potrebbe decidere di procedere con il pagamento per risolvere i problemi. Con il nuovo investimento da parte di PIF (Public Investment Fund dell’Arabia Saudita), il club spera che la sua nuova struttura e il miglioramento delle finanze assicurino che tali problemi non si ripetano".