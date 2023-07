Brozovic: “Grazie Inter e tifosi. Siete unici, vi porterò nel cuore. Nessuno più di voi…”

Dopo il saluto dell'Inter, è arrivato anche quello, via social, del centrocampista croato

Dopo il saluto dell'Inter, è arrivato anche quello, via social, di Marcelo Brozovic. Con un post su Instagram il centrocampista croato ha voluto ringraziare il club nerazzurro e in particolare i tifosi. "Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all'Inter e ai suoi tifosi!".