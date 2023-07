CF – Paramount+ retrosponsor dell’Inter: svelate le cifre dell’accordo

Ecco quanto evidenziato da calcioefinanza.it: “Secondo le indiscrezioni, l’accordo con Paramount+ dovrebbe aver portato ai nerazzurri circa un milione di euro per le due partite della stagione 2022/23, per poi salire intorno ai 4,5 milioni per la prossima stagione in cui sarà quindi retrosponsor di maglia”, si legge.