Brozovic pronto a riprendersi le chiavi dell’Inter. Con la Samp sarà la prima volta con…

Marcelo Brozovic è pronto a riprendersi le chiavi dell’Inter. Dopo mesi di assenza a causa di un infortunio, il centrocampista croato tornerà ad essere mente e motore della squadra nerazzurra. "Una notizia che fa sorridere Simone Inzaghi soprattutto in ottica Champions, dove l’esperienza e la qualità del centrocampista croato possono fare la differenza nel doppio confronto contro il Porto. C’è bisogno di avere tutti al cento per cento e l’unico modo per arrivare al massimo all’appuntamento con gli ottavi di Champions è quello di giocare partite vere. Ecco perché Inzaghi è pronto a rilanciare Brozovic titolare, cosa che non succede dal 18 settembre, nell’amara trasferta in casa dell’Udinese (3-1). E a pensare a tutto quello che è successo in questi mesi, sembra davvero un’altra epoca".