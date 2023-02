Brozovic, infortunio alle spalle: ora un’idea suggestiva per far felice Inzaghi

Marcelo Brozovic è pronto a tornare nuovamente al centro del gioco dell' Inter . Il metronomo croato è entrato nella ripresa del derby col Milan , ritrovando il clima partita per uno spezzone comunque importante. Ora cerca continuità e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Inzaghi ha intenzione di lanciarlo nella mischia già lunedì contro la Sampdoria. Sottolinea Sport Mediaset: "L'idea di rivederlo titolare è suggestiva: Brozovic è pronto a riprendersi ruolo e magari fascia da capitano contro la Sampdoria. Le ombre del doppio infortunio che lo ha tenuto fuori per cinque mesi, al di là di qualche lampo, si sono disperse e i 18 minuti del derby hanno dimostrato che è già tornato. Felice Simone Inzaghi in un periodo pieno di impegni: solo il campionato, ma anche l'andata degli ottavi di Champions League con il Porto. Brozovic serve ed è mancato, anche se la sua assenza non è diventata catastrofe per merito di Calhanoglu. Ora il turco è pronto a tornare ad agire da mezzala proprio per far spazio al croato che spera di trovare finalmente continuità".