Da gregari a titolari, la rivincita di Darmian e Dimarco. Dalla panchina alle fasce dell’Inter

Momento positivo per l'Inter di Inzaghi che può contare su giocatori dalla qualità di Lautaro, Calhanoglu, Dzeko... ma non solo. A spingere l'Inter avanti sono anche giocatori come Darmian e Dimarco. In estate valide alternative, ora titolari quasi inamovibili.

"La rivincita dei gregari, dei giocatori che sulla carta erano destinati a inizio stagione a vivacchiare in panchina alle spalle di Denzel Dumfries e Robin Gosens. E invece questo ’22-23 sta raccontando un’altra storia. C’è chi, dalle retrovie, ha saputo recuperare posizioni nelle gerarchie, dimostrando di essere cresciuto o di essere ancora il più affidabile. Il tempo, le prestazioni e la crescente fiducia di Simone Inzaghi, hanno cambiato le carte in tavola", sottolinea Tuttosport.

"Inzaghi, complici prima i problemi fisici di Dumfries dopo il Qatar, poi la situazione in bilico di Skriniar, lo ha schierato otto volte titolare nelle nove partite fin qui disputate e il suo rendimento è stato altissimo. Dove lo metti, sta e fa bene. Prestazioni eccellenti che hanno inevitabilmente portato al prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno fino al 2024, con opzione al 2025".

"Dimarco il rinnovo fino al 2026 lo aveva invece già siglato nel dicembre 2021, quando si divideva fra il ruolo di vice Perisic o vice Bastoni. In questa stagione, invece, il ragazzo cresciuto nel vivaio ha rapidamente soffiato il posto a Gosens, si è imposto a suon di gol (4) e assist (altrettanti), mostrando una maturità in un top club che fino all'anno scorso non era emersa del tutto. Una crescita che ha notato anche Mancini che ha richiamato Dimarco in Nazionale dopo otto mesi dalla prima convocazione (senza esordio) e, in assenza di Spinazzola , lo ha promosso a titolare sulla sinistra (ben 8 gettoni nel 2022). Erano gregari, Darmian e Dimarco, ora sono due trascinatori", chiude il quotidiano.