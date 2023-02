Lukaku e Brozovic titolari con la Samp? Torna il blocco dello scudetto. Alla Pinetina…

Insieme non giocano dal 26 agosto in occasione di Lazio-Inter, ma adesso Lukaku e Brozovic potrebbero tornare a giocare da titolari insieme. Come sottolinea Repubblica, entrambi i giocatori nelle sessioni di allenamento alla Pinetina hanno dato ottime risposte dal punto di vista della forma. Simone Inzaghi è pronto a lanciarli dal 1' in vista della trasferta di Genova dove i nerazzurri sfideranno la Sampdoria. "Per entrambi è arrivato il momento di dare il proprio contributo alla stagione dell'Inter. Più che in un'improbabile rincorsa al Napoli, i due potrebbero fare la differenza in Champions League, già a partire dalla sfida a San Siro col Porto di mercoledì 22 febbraio, e in Coppa Italia, nella doppia semifinale con la Juve del 4 e 25 aprile. Ma intanto c'è un secondo posto da blindare in campionato. E per farlo, evitare passi falsi a Genova è importante".