Brozovic, insidia Real Madrid: contratto in scadenza nel 2022, l’Inter corre ai ripari

Il suo gol ha dato il via alla rimonta vincente dell’Inter sul Milan, dopo un primo tempo da dimenticare: Marcelo Brozovic, per la prima volta con la fascia da capitano al braccio, anche ieri sera è stato uno dei migliori in campo, dimostrando una volta di più quanto sia fondamentale nell’economia del gioco nerazzurro. Repubblica esalta la sua prestazione: “Poteva essere, e lo è stato per metà, il derby di Ibrahimovic. È, stato, invece, ancora una volta il derby di Marcelo Brozovic: all’andata segnò l’1-0 con deviazione di Leao, stavolta ha fatto tutto da solo, alla sua maniera. Una gran botta dopo sei minuti dalla ripresa. Un gol liberatorio, una boccata d’ossigeno dopo un primo tempo in apnea in cui l’Inter tutta sembrava affogare. L’inizio della rimonta“.

FONDAMENTALE – “Quando chiesero a Conte se, dopo Pirlo, Brozovic fosse il migliore regista che avesse mai allenato, l’ex ct rispose «sono giocatori diversi». Non disse di no. Poi precisò: «Non gli faccio troppi complimenti altrimenti sbaglia la partita». Non gli capita quasi mai, e quando succede si prende tutte le colpe, e anche quelle non sue, come faceva un tempo Gattuso e quasi nessun altro in Serie A. Quando Brozovic funziona, funziona l’Inter. Lo ha dimostrato la partita di Udine: entrato il croato l’Inter ha cominciato a giocare“.

PERICOLO REAL – “La sua storia all’Inter non è sempre stata facile. Lo volle Mancini, soffrì pur giocando tanto con Pioli e rischiò di partire destinazione Spagna. Lo volle tenere Spalletti, ma ancora arrivarono le liti con Icardi. Ora alla Pinetina si ragiona al rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2022. Fra i club che lo seguono con più attenzione, il Real Madrid. A Zidane piacerebbe inserire il 77 nerazzurro al fianco di Casemiro, o come sua lussuosa riserva“.