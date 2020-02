Gds – Inter, Brozovic fondamentale: anche per Eriksen. E c’è un perché semplicissimo

E’ Marcelo Brozovic l’uomo cardine del centrocampo dell’Inter. Anzi, di tutta l’Inter. Il tema è evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come il croato sia fondamentale per i compagni: “L’importanza di Brozovic per l’Inter è chiara da tempo ma è stata ancora più lampante nell’ultima di campionato: Inter ingabbiata dall’Udinese, tenuta in scacco dall’organizzazione tattica della squadra di Gotti per un’ora. Poi è entrato Marcelo e d’incanto l’Inter ha aumentato i giri del motore, prendendo d’assalto la porta bianconera.

Il perché è semplice: nessuno in casa nerazzurra sa andare subito in verticale palla a terra come il croato. Un tocco e via, subito a cercare la profondità per Lukaku. E il ritmo diventa altissimo, la palla viaggia veloce e gli esterni possono alzare il raggio d’azione e aumentare la pressione a ridosso dell’area avversaria. Corsa da mediano, piede da trequartista: Brozo è l’insostituibile del centrocampo nerazzurro e il suo recupero sarà fondamentale anche per accelerare l’inserimento di Eriksen nell’idea di gioco contiana. Serve il doppio play per l’assalto allo scudetto“.