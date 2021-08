CdS – Inter, rinnovo Brozovic situazione più spinosa: chiede gli stessi soldi di…

Il croato attende novità dal club nerazzurro sul rinnovo di contratto sperando nell'aumento di ingaggio

Il Corriere dello Sport di oggi si focalizza sui diversi rinnovi di contratto in ballo in casa Inter. Tra questi, va risolta anche la situazione di Marcelo Brozovic, in scadenza nel 2022. Spiega il quotidiano: "Quella del croato è la situazione più spinosa, visto che ha il contratto in scadenza tra un anno. Adesso guadagna 4,2 milioni di euro e ne vorrebbe almeno 5, ovvero quanto è stato garantito a Calhanoglu".