Inter, messaggio a Brozovic: non si andrà oltre questa cifra. Fissato l’incontro

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare un accordo con l'entourage dl centrocampista croato, in scadenza a giugno

Definiti i rinnovi di Lautaro Martinez e di Nicolò Barella , per i quali manca solamente l'annuncio ufficiale, in casa Inter si pensa a risolvere la questione Brozovic: il contratto del centrocampista croato scade il 30 giugno 2022, e le parti sono al lavoro per trovare un'intesa per il prolungamento.

Secondo il Corriere dello Sport, a breve ci sarà un nuovo incontro con l'entourage del giocatore. La dirigenza nerazzurra è disposta a riconoscere un aumento di stipendio, ma non parteciperà ad aste: "La prossima settimana, dopo la trasferta di Empoli, ci sarà invece il primo incontro con il padre del croato e un' avvocatessa di sua fiducia. Brozovic guadagna attualmente 4,2 milioni. Resta da vedere quanto elevate saranno le sue richieste visto che da gennaio potrà firmare per un altro club a parametro zero. A Milano si trova bene ed è stimato da compagni, proprietà e tifosi, ma l'Inter non ha intenzione di partecipare a un'asta: arriverà fino ad una certa cifra (5 milioni più bonus), non (molto) oltre".