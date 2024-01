Buchanan: “Inter scelta giusta, mi vedevo qui: tifo pazzesco. Sono offensivo ma…”

Sono qui per imparare e adattarmi velocemente: sono molto versatile, posso portare molto alla squadra, posso giocare in tante posizioni. Sono pronto a lavorare e vedremo cosa posso dare. Sono un giocatore offensivo, voglio andare uno contro uno contro il difensore. Ho giocato anche terzino, quindi sono anche forte difensivamente: ma sono offensivo e voglio fare la differenza nella trequarti avversaria. Proverò ad imparare il più possibile velocemente: essere il primo canadese in Italia è un bel traguardo, sono orgoglioso. Non so cosa aspettarmi per la prima a San Siro, non ho mai vissuto nulla del genere in vita mia: vedendo in tv il tifo è pazzesco, fanno sempre soldout. Non vedo l'ora di giocare e far vedere cosa so fare".