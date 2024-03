In una lunga intervista con One Soccer, Tajon Buchanan ha parlato dei suoi primi mesi in nerazzurro. Il giocatore parte dall'eliminazione in Champions League contro l'Atletico Madrid. "È stata dura, da bordo campo prima di entrare in campo guardavo i miei compagni. Poi sono entrato per aiutare la squadra, ma trovarsi in una situazione del genere per la prima volta è stata sicuramente un'esperienza di apprendimento. In una situazione del genere sai che c'è molta pressione, in quel momento è difficile perché ai supplementari hai le gambe stanche, loro avevano il 12esimo uomo in campo che era il loro pubblico, lo stadio era fantastico, devi essere lì per capirlo".