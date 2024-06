Intervenuto ai microfoni di OneNation, Tajon Buchanan, esterno dell'Inter, ha parlato così dei suoi primi mesi in nerazzurro: "Nella mia carriera sono sempre stato paziente e ho sempre creduto in me stesso anche quando gli altri non lo facevano: questo mi ha aiutato molto ad essere dove sono oggi. Ho sempre fatto le due fasi in campo, è importante: tutti devono farlo, io provo sempre a fare il meglio. Ho giocato in tante posizioni in carriera e questo mi ha aiutato.