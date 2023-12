Buchanan, piano Inter. “Dopo Capodanno nuovi contatti col Bruges: ecco quando si chiude”

Tajon Buchanan ad un passo dall'Inter: l'esterno del Bruges spinge per approdare in Italia, Marotta e Ausilio cercano l'intesa col Bruges

"Tajon Buchanan sarà un calciatore dell’Inter. A meno di clamorose sorprese o inserimenti di altri club sul giocatore – a tal proposito occhio sempre a Bournemouth e Manchester City – il laterale canadese sarà il regalo posticipato di Natale – o anticipato per l’Epifania – della dirigenza nerazzurra al proprio allenatore e ai tifosi della squadra vice campione d’Europa". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla trattativa tra Inter e Bruges per Buchanan. Nelle ultime ore non ci sono grosse novità: le parti sono convinte che l'affare si farà, anche se bisogna pazientare qualche giorno - dopo Capodanno previsti nuovi contatti - per trovare la quadra.