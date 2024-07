Resta concreta la pista AEK Atene per Joaquin Correa. A riferirlo è German Garcia Grova, giornalista della testata argentina TyC Sports, secondo cui la trattativa per portare l'attaccante, nell'ultima stagione in prestito all'Olympique Marsiglia e in scadenza di contratto con l'Inter nel 2025, è ancora in piedi, sebbene non semplice.