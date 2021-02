Coppa Italia Primavera, Inter-Crotone: tornano Kinkoue e Satriano. Esordio per Goffi

L’Inter di Armando Madonna, dopo la sconfitta rimediata domenica sul campo della Fiorentina in campionato, fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia: la Primavera nerazzurra affronta il Crotone, formazione che nei primi due turni ha eliminato Reggina (2-1) e Lecce (1-2). Il tecnico interista schiera Akhalaia accanto a Satriano, che torna insieme a Kinkoue. Esordio dal 1′ per Goffi. Calcio di inizio alle ore 13, chi passa il turno affronterà la vincente di Atalanta-Lazio.

Formazioni ufficiali:

INTER: 1 Magri; 2 Persyn, 4 Kinkoue, 5 Moretti A., 3 Vezzoni; 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Wieser; 10 Goffi; 9 Satriano, 11 Akhalaia

A disposizione: 12 Botis, 21 Rovida, 13 Radaelli, 14 Sottini, 15 Fontanarosa, 16 Squizzato, 17 Mirarchi, 18 Fonseca, 19 Peschetola, 20 Jurgens

Allenatore: Armando Madonna

CROTONE: 1 D’Alterio; 2 Mignogna, 3 Periti, 4 Simone, 5 Amerise, 6 Esposito, 7 D’Andrea, 8 Timmoneri, 9 Bilotta, 10 Ranieri, 11 Trotta

A disposizione: 12 Pasqua, 22 Ferrucci, 13 Nicotera, 14 Brescia, 15 Lerose, 16 Spezzano, 17 Palermo, 18 Frustaglia, 19 Torromino, 20 Maesano, 21 Gozzo. Allenatore: Giuseppe Galluzzo