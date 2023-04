Inter, Calhanoglu punta il Benfica: Inzaghi lo convoca col Monza. Skriniar ancora out

Il centrocampista ha lavorato ieri ad Appiano Gentile nel giorno libero e dovrebbe disputare qualche minuto della gara di sabato a San Siro

È stata un'Inter dominante quella di Lisbona che ha battuto il Benfica 2-0. Solida, compatta e pronta a colpire quando ne aveva l'occasione. Ora per la gara di ritorno Inzaghi spera di avere anche qualche alternativa in più e potrebbe recuperare una pedina importante per il centrocampo.

"Skriniar salta anche il ritorno con il Benfica. Nessuna speranza per il difensore slovacco, che avverte ancora dolore al nervo sciatico: sul suo rientro non c’è alcuna certezza, la situazione non sembra migliorare al punto di immaginare un ritorno in campo. Buone nuove invece per quanto riguarda Calhanoglu: il turco ieri ha lavorato ad Appiano, nel giorno di riposo che Inzaghi aveva concesso alla truppa dopo la vittoria di Lisbona", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Sarà convocato per il match di sabato con il Monza: l’obiettivo è fargli disputare qualche minuto del secondo tempo, che valga come rodaggio per la sfida di San Siro con il Benfica, il 19 aprile. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi. Prevedibile che Inzaghi cambi qualcosa in termini di formazione per sabato: possibile rivedere in attacco la coppia Lukaku-Correa, già impiegata nelle ultime due di campionato contro Fiorentina e Salernitana. A centrocampo potrebbe riposare anche uno tra Barella e Mkhitaryan, mentre in difesa spera in una maglia D’Ambrosio, al rientro dopo le due giornate di squalifica", aggiunge il quotidiano.