Inzaghi la scorsa stagione era in bilico, cosa è successo nel finale di stagione? — "Penso che come un giocatore migliori di anno in anno, così succede anche agli allenatori che provano cose nuove e, come ho detto prima, Inzaghi è un tecnico molto aperto a tutto, prova e rende l'Inter veramente importante. In passato l''Inter non giocava così e a tutti ci piace vederci giocare in questo modo e devo dire che lui e il suo staff stanno facendo un buon lavoro. Purtroppo siamo usciti contro l'Atletico, eravamo delusi, ma ora siamo focalizzati sullo scudetto. Vogliamo mettere la seconda stella sul petto. Futuro? Amo l'Italia, la gente, sono da 7 anni a Milano e voglio vivere qui anche dopo aver smesso di giocare".

Scudetto nel derby? — "Se dovessimo vincere lo scudetto nel derby sarebbe ovviamente pazzesco. Ma spero solo che sia una bella partita e una partita corretta. Come ho sempre detto, spero in una bella partita e spero che i festeggiamenti siano in ogni caso fatti in maniera tranquilla. Perché mi ricordo come ha festeggiato il Milan in passato quindi voglio stare molto calmo, sarà una partita durissima".

