Calhanoglu, il direttore d’orchestra di un’Inter travolgente. Hakan è più di un regista

Un direttore d'orchestra che difende, fa girare la squadra e segna. Hakan Calhanoglu la scorsa estate ha raccolto la pesante eredità di Marcelo Brozovic , ma il centrocampista turco non ha fatto rimpiange il croato. Due modi diversi di interpretare il ruolo di play con Hakan ormai padrone del centrocampo dell'Inter . Con Mkhitaryan e Barella formano un trio formidabile. "Hakan Calhanoglu continua a giocare da maestro, con la bacchetta in mano, ma nello stesso tempo sta prendendo un gusto prima sconosciuto nel fare aumentare il pallottoliere suo e di squadra", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"In questa nuova veste da unico rigorista designato, Hakan è una sentenza, come la morte e le tasse: infallibile e inesorabile. Tra l’altro, dal 2021-22, suo esordio in nerazzurro, il turco è quello che conta più penalty segnati (10) in Europa, all’interno della pregiata e ristrettissima lista di chi può vantare il 100 per cento di realizzazione. Quello di ieri era il sesto su sei segnato in stagione e con l’aggiunta dell’unica rete su azione del Maradona, il totale fa addirittura sette. Ha raggiunto Giroud e temporaneamente Berardi, entrambi attaccanti di professione, al secondo posto della classifica cannonieri dietro all’irraggiungibile Lautaro".